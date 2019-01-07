Сергей Светлов: Содержание есть, игра есть, очки будут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей07 января 2019 23:04Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Сергей Светлов: Содержание есть, игра есть, очки будут

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов – о поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Магнитку» с победой, с заслуженной победой. По игре скажу, что была хорошая игра, было хорошее движение, была контактная, быстрая игра.

Мы создавали хорошие моменты, не очень хорошо, что не забили. В концовке уже получили третий гол.

В целом матчем доволен – содержанием игры доволен, содержание есть, игра есть, очки будут, – приводит слова Светлова официальный сайт «Металлурга».

#кхл#хк металлург магнитогорск#хк адмирал#светлов сергей
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта