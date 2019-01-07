Сергей Светлов: Содержание есть, игра есть, очки будут

Хоккей 07 января 2019 23:04 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов – о поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Магнитку» с победой, с заслуженной победой. По игре скажу, что была хорошая игра, было хорошее движение, была контактная, быстрая игра.

Мы создавали хорошие моменты, не очень хорошо, что не забили. В концовке уже получили третий гол.

В целом матчем доволен – содержанием игры доволен, содержание есть, игра есть, очки будут, – приводит слова Светлова официальный сайт «Металлурга».