Максим Матушкин: Берем два очка и забываем матч с «Адмиралом»

Хоккей 07 января 2019 23:49 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Защитник «Металлурга» Максим Матушкин – о победе над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Вы сегодня превосходили соперника в движении, в бросках, но разница в счете все время была минимальной. Несколько слов об игре.

– Да, я согласен, было много эмоций. Главное, что выиграли и заработали два очка, – приводит слова Матушкина официальный сайт «Магнитки». – Тяжеловато, сегодня «Адмирал» хорошо играл.

Берем два очка с собой и забываем вот этот хоккей. Много шайб теряли. Да, перебросали, но мы точно можем лучше. Думаю, сейчас пару тренировок проведем и доработаем необходимые моменты.

– У вас сегодня и гол, и передача. Какие эмоции?

– Ну конечно помогать команде всегда хорошо. Однако главное, что победа наша и сыграли хорошо в командном плане.