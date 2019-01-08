«Нэшвилл» всухую победил «Торонто»

Хоккей 08 января 2019 06:56 Автор: Липкин Антон

Ринне отразил 18 бросков.

«Нэшвилл» одержал победу над «Торонто» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «хищников» Пекка Ринне, отразивший все 18 бросков по своим воротам и в третий раз в сезоне сыгравший «на ноль».

В тройку звезд также вошли швед Маттиас Экхольм и швейцарец Кевин Фиала, на счету которых по голу и результативной передаче. Еще две шайбы у «Нэшвилла» забросили защитник Пи Кей Саббэн и форвард Колтон Сиссонс.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 19 минут 4 секунды, заработал удаление, которое реализовал соперник, нанес один бросок и провел один силовой прием.

Его партнер по обороне Игорь Ожиганов за 12 минут 12 секунд, проведенных на льду, заработал показатель полезности «–2».

Таким образом, «Торонто» потерпел третье поражение в последних четырех матчах. При этом команда остается на втором месте в Атлантическом дивизионе и всей Восточной конференции. «Нэшвилл» вышел в лидеры Центрального дивизиона, опередив «Виннипег».

В своих следующих матчах 9 января «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Чикаго», а 10 января «Торонто» – с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Нэшвилл» – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Экхольм, 25. Саббэн, 34. Сиссонс, 58. Фиала, 60.