«Миннесота» в девятый раз подряд обыграла «Монреаль»

Хоккей 08 января 2019 07:24 Автор: Липкин Антон

Единственный гол в матче забил Гранлунд.

«Миннесота» одержала победу над «Монреалем» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде единственную шайбу забросил финн Микаэль Гранлунд. Голкипер «дикарей» Деван Дубник отразил все 32 броска от игроков «Канадиенс» и в 30-й раз за карьеру в НХЛ сыграл «на ноль».

Таким образом, победная серия «Миннесоты» в матчах с «Монреалем» достигла девяти матчей. В последний раз «канадцы» обыгрывали соперника 8 ноября 2014 года.

«Миннесота» поднялась в зону wild card на Западе, а «Монреаль» таким же шансом на Востоке не воспользовался: «Айлендерс» и «Баффало» по-прежнему впереди на одно очко.

В своих следующих матчах 8 января «Монреаль» сыграет в гостях с «Детройтом», а «Миннесота» – с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» – «Миннесота» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Гранлунд, 47.