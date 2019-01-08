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Хоккей08 января 2019 09:15Автор: Липкин Антон

«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», у Ковальчука голевая передача

Швед Карлссон трижды ассистировал партнерам.

«Сан-Хосе» нанес поражение «Лос-Анджелесу» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В единственной заброшенной шайбе «королей» поучаствовал форвард Илья Ковальчук, у которого теперь 19 (7+12) очков в 34 матчах сезона.

В составе «акул» три результативные передачи на счету шведа Эрика Карлссона, признанного первой звездой игры.

«Сан-Хосе», одержавший пятую победу в последних шести матчах, идет на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе, тогда как «Лос-Анджелес» замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В своих следующих матчах 8 января «Сан-Хосе» примет «Эдмонтон», а 10 января «Лос-Анджелес» – «Оттаву».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Донской, 18. Гертл, 30. Торнтон, 60 – Копитар, (Ковальчук), 24.

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