Дубник, Биннингтон и Ринне признаны звездами дня в НХЛ (видео)

Хоккей 08 января 2019 11:09 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Все три голкипера провели сухие матчи.

НХЛ выбрала трех голкиперов лучшими игроками понедельника.

Первой звездой стал канадец Деван Дубник из «Миннесоты». 32 отраженных броска 32-летнего вратаря помогли «дикарям» одержать девятую подряд победу над «Монреалем» (1:0). Для Дубника этот сухой матч стал 30-м за карьеру в НХЛ.

Второй звездой назван Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса». В своей четвертой игре в лиге 25-летний канадец сделал 25 сэйвов и не позволил забить «Филадельфии» (3:0).

Третьей звездой дня стал финн Пекка Ринне из «Нэшвилла». В матче с «Торонто» (4:0) он отразил 18 бросков. Теперь у 36-летнего вратаря 54 игры «на ноль» в НХЛ.