Крэйг Беруби: После гола Тарасенко мы вздохнули свободнее - Советский спорт
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Хоккей08 января 2019 14:11Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Крэйг Беруби: После гола Тарасенко мы вздохнули свободнее

Российский форвард забил 12-й гол в сезоне.

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби прокомментировал гол форварда команды Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:0).

«Он забил важный гол, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – После него мы вздохнули немного свободнее. У Тарасенко и до этого были хорошие моменты, но шайба не заходила в ворота. Здорово, что в этот раз все получилось».

Напомним, 27-летний российский нападающий сделал счет 2:0 на 51-й минуте матча. Тарасенко забил впервые за шесть игр. Теперь на его счету 24 (12+12) очка в 39 матчах сезона.

Кроме того, Тарасенко стал 20-м игроком в истории НХЛ, кто забивал 30 соперникам в составе одного клуба. До этого матча «Филадельфия» оставалась единственной командой, которой он не забрасывал.

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