Прайс отказался от Матча всех звезд НХЛ

Хоккей 08 января 2019 14:22 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Монреаль» принял решение не отпускать голкипера в Сан-Хосе.

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс пропустит Матч всех звезд НХЛ в Сан-Хосе, сообщает официальный сайт лиги.

«Мы обсудили ситуацию с Кэри и медицинским штабом, – заявил генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен. – Мы пришли к единодушному выводу, что во время паузы на Матч всех звезд ему будет лучше отдохнуть и восстановить силы.

У Кэри небольшая травма, которая беспокоит его некоторое время. И мы хотим, чтобы он восстановился и отдохнул перед второй частью сезона».

В нынешнем регулярном чемпионате 31-летний Прайс одержал 16 побед в 33 матчах, в которых отразил 90,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,71 шайба за игру.

«На данном этапе сезона и моей карьеры, а также с учетом нашего турнирного положения мне будет лучше отдохнуть», – сказал Прайс после матча с «Миннесотой» (0:1).

Напомним, Матч всех звезд НХЛ пройдет 26 января в Сан-Хосе.