Илья Воробьев: В матче против «Автомобилиста» вовремя забили

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (6:0).
- С нашей стороны очень хорошая игра. Забили вовремя. Все, о чем мы просили, ребята выполнили. Молодцы.
- Такие убийственные счета. Класс лидеров Запада и Востока несопоставим?
- Ну какие убийственные? Сегодня забили, а вообще матчи по-разному складываются. На Дальнем Востоке не было убийственных счетов. От игры к игре – по-разному.
- Ваши игроки выглядели более свежими. Особый настрой?
- Возможно, и настрой. Все же играли с хорошей командой. И начало нам удалось, - приводит слова Воробьева пресс-служба команды.