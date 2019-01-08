Илья Воробьев: В матче против «Автомобилиста» вовремя забили - Советский спорт
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Хоккей08 января 2019 18:49Источник: ХК СКА

Илья Воробьев: В матче против «Автомобилиста» вовремя забили

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (6:0).

- С нашей стороны очень хорошая игра. Забили вовремя. Все, о чем мы просили, ребята выполнили. Молодцы.

- Такие убийственные счета. Класс лидеров Запада и Востока несопоставим?
- Ну какие убийственные? Сегодня забили, а вообще матчи по-разному складываются. На Дальнем Востоке не было убийственных счетов. От игры к игре – по-разному.

- Ваши игроки выглядели более свежими. Особый настрой?
- Возможно, и настрой. Все же играли с хорошей командой. И начало нам удалось, - приводит слова Воробьева пресс-служба команды.

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