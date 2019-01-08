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Хоккей08 января 2019 18:54Источник: «Советский спорт»

«Барыс» на своем льду переиграл «Амур»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над «Амуром» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе казахской команды заброшенными шайбами отметились Брэндон Боченски (19-я минута), Патрис Кормье (29), Егор Петухов (51) и Дастин Бойд (58). У хабаровского клуба отличились Томаш Зогорна (20) и Кирилл Рассказов (49).

После этой победы «Барыс», набрав 65 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 31 балл, располагается на 12-м месте.

В следующем матче «Барыс» дома примет «Куньлунь», а «Амур» в гостях сыграет против «Адмирала».

#кхл#хк барыс#хк амур
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