Андрей Мартемьянов: Всю ответственность за поражение в матче со СКА беру на себя

Хоккей 08 января 2019 19:04 Источник: ХК СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).

- Всю ответственность за это поражение беру на себя, неправильно готовил команду. В таких матчах нюансы, микроскопические ошибки могут решить все. Две наши индивидуальные ошибки при втором и третьем голах привели к счету 0:3. У нас были моменты, но, к сожалению, мы их растранжирили. И есть претензии к команде по выполнению игрового задания. Самоотверженность была, но не было такого, чтобы команда горела.

- Спецбригады большинства играли без идей.

- Работаем над этим постоянно. Думаю, ребята немного и психологически, и физически подсели. Будем что-то менять. Соперник тоже изучает голевые ситуации, которые мы создаем. К сожалению, сейчас у нас это дело прикрылось, хотя в последних матчах мы и в большинстве не так много выходим. Ничего страшного, терпеливо будем ждать, работать, все равно результат придет.

- Не кажется ли вам, что команда слишком пассивно начала матч?

- Согласен с вами, немного робко начали. Соперник доминировал в движении. Потом оправились, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба ХК СКА.