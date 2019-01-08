«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав шестиматчевую победную серию армейцев

Хоккеисты «Локомотива» переиграли ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
В составе ярославского клуба заброшенной шайбой отличился Степан Санников (34-я минута).
Отметим, что голкипер ярославцев Илья Коновалов отразил 32 броска и записал на свой счет седьмой «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой победы «Локомотив», набрав 63 очка, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА, имея в активе 78 баллов, занимает первое место.
В следующем матче «Локомотив» дома сыграет против СКА, а ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».