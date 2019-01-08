Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Северстали» - Советский спорт
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Хоккей08 января 2019 19:26Источник: «Советский спорт»

Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Северстали»

Хоккеисты «Северстали» в овертайме переиграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе рижского клуба заброшенными шайбами отметились Лаурис Дарзиньш (9-я минута) и Кристапс Зиле (17). У череповецкой команды отличились Евгений Лапенков (9) и Дмитрий Марковин (60).

В овертайме решающий бросок на счету Александра Петунина (64).

После этой победы «Динамо», набрав 45 очков, располагается на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь», имея в активе 30 баллов, занимает 11-е место.

В следующем матче «Северсталь» в гостях сыграет против «Сибири», а «Динамо» на выезде встретится с «Салаватом Юлаевым».

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