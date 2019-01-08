Игорь Никитин: Хоккей состоит из ошибок, просто сегодня не смогли ее исправить

Хоккей 08 января 2019 20:23 Источник: Sport24.ru

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

- Всех с Рождеством. Хорошая игра. Ребята старались, моменты имели. Такая глупая ошибка… Но хоккей из ошибок состоит, просто не смогли ее сегодня исправить. А так игра понравилась. Таких игр немного, их ждешь. К сожалению, мы сегодня проиграли.

Прежде всего нужно борьбу выигрывать. Первую игру «Локомотиву» проиграли по борьбе, а сегодня, может быть, удачу не заслужили. Ребята пластались и моменты были хорошие. Сейчас тяжело, нужно немного разобраться и посмотреть. Две хорошие команды играли», - приводит слова Никитина Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».