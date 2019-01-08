Игорь Никитин: Хоккей состоит из ошибок, просто сегодня не смогли ее исправить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей08 января 2019 20:23Источник: Sport24.ru

Игорь Никитин: Хоккей состоит из ошибок, просто сегодня не смогли ее исправить

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

- Всех с Рождеством. Хорошая игра. Ребята старались, моменты имели. Такая глупая ошибка… Но хоккей из ошибок состоит, просто не смогли ее сегодня исправить. А так игра понравилась. Таких игр немного, их ждешь. К сожалению, мы сегодня проиграли.

Прежде всего нужно борьбу выигрывать. Первую игру «Локомотиву» проиграли по борьбе, а сегодня, может быть, удачу не заслужили. Ребята пластались и моменты были хорошие. Сейчас тяжело, нужно немного разобраться и посмотреть. Две хорошие команды играли», - приводит слова Никитина Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче ЦСКА на своем льду встретится с «Трактором».

#кхл#хк цска#хк локомотив#никитин игорь
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта