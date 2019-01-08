Андрей Скабелка: После первого периода нам удалось встряхнуться и перестроиться

Хоккей 08 января 2019 21:00 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сложное начало было в сегодняшнем матче. Помним мы две прошлые игры: первая веселая была, вторая в Хабаровске, как мы не играли, все равно «Амур» тогда выиграл. Наверное, где-то у ребят в голове был этот момент. Но после первого периода нам удалось встряхнуться и перестроиться. Прилично мы добавили, создали много моментов, но соперника вратарь выручал, и ребята ложились под шайбы.

Я думаю, все же матч сегодня нами контролировался, но вторая пропущенная шайба могла перевернуть наше преимущество. Ребята молодцы, очень хотели выиграть. Спасибо болельщикам за поддержку, был почти полный стадион. Приятно очень играть, все сегодня хотели, чтобы первый матч в новом году закончился победой «Барыса». Нам это удалось, готовимся к следующей игре.

- Андрей Влидимирович, с возвращением Боченски вы сделали ротацию в звеньях. С чем это связано?

- Возможно, мы вернемся к старым сочетаниям. В прошлой игре вернулись, и они забили гол. Но команда – это такой живой организм. И ребята сами понимают, что не надо на этом зацикливаться. Может, вернемся в следующих матчах.

- Молодежная сборная вернулась с чемпионата мира. Сколько Орехову понадобится времени на восстановление? Когда мы его увидим в составе?

- Валера уже в следующей игре примет участие.

- Кого-то из этой команды планируете привлечь в дальнейшем к играм первой команды?

- Вы знаете, я много читаю, что у нас хорошие молодые игроки. Но КХЛ – это такая лига, где надо быть не только мастеровитым и талантливым. Тут надо быть еще готовым, в то числе физически. Просто так взять и ввести молодого парня трудно, его надо готовить. Он должен пройти, во-первых, предсезонку с командой, получить ту нагрузку, которую получает первая команда. Сыграть предсезонные матчи, - передает слова Скабелки пресс-служба «Барыса».