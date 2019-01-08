Николай Борщевский: С «Барысом» у нас всегда получаются очень напряженные игры

Хоккей 08 января 2019 21:03 Источник: ХК «Барыс»

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение от «Барыса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- С «Барысом» у нас всегда получаются очень напряженные игры, интересные для зрителей. Сегодня «Барыс» оказался сильнее, использовал игру в большинстве. Мы играли и боролись до конца. Проигрывая 1:2 не сдавались, все равно ребята проявляли характер, смогли сравнять счет. Но противник смог забить третью шайбу, и это предрешило исход матча, - приводит слова Борщевского пресс-служба «Барыса».

Добавим, что в следующем матче «Амур» в гостях сыграет против «Адмирала».