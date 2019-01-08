Московское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Йокеритом» - Советский спорт
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Хоккей08 января 2019 22:04Источник: «Советский спорт»

Московское «Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Йокеритом»

Хоккеисты московского «Динамо» одержали победу над «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметислись Илья Никулин (5-я минута), Егор Зайцев (16) и Владимир Брюквин (45). У финской команды отличичились Кристиан Весалайнен (2) и Стив Мозес (57).

После этой победы «Динамо», набрав 54 очка, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит», имея в активе 64 балла, занимает третье место.

В следующем матче «Динамо» в гостях сыграет против «Торпедо», а «Йокерит» на выезде встретится с «Куньлунем».

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