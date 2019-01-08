Андрей Разин: Хорошо начали игру, но расхлябанность перевернула все с ног на голову

Хоккей 08 января 2019 23:15 Источник: ХК «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ).

- Я, конечно, доволен двумя очками. Мы хорошо начали игру, забили. Но, к сожалению, расхлябанность перевернула все с ног на голову. Очень доволен, что все равно верили до конца, продолжали играть в четыре тройки нападения. В итоге смогли дожать и победить. Спасибо большое болельщикам, что тоже верили в нас до самого конца, - приводит слова Разина пресс-служба череповецкой команды.