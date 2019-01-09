«Питтсбург» разгромил «Флориду», Малкин отдал голевой пас

Хоккей 09 января 2019 06:05 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Питтсбурга" нанесли разгромное поражение "Флориде" со счетом 5:1.

Отметим, что единственную шайбу гостей забросил Аарон Экблад, получивший передачу от российского форварда Евгения Дадонова, а его соотечественник – нападающий "пингвинов" Евгений Малкин провел на льду 19 минут и 56 секунд.

За это время он нанес пять бросков, отметился передачей и окончил игру с показателем полезности "+2".

Таким образом, "Питтсбург" вышел на 5-е место в таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. У "Флориды" – 41 балл и 11-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Флорида» – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы: Пирсон (Петтерссон, Хернквист), 01:29 – 1:0; Раст (Гюнцель, Кросби), 03:03 – 2:0; Раст (Каллен, Дюмулен), 23:04 – 3:0; Шихан, 28:56 – 4:0; Барков (Экблад, Дадонов), 39:16 – 4:1; Кросби (Малкин, Петтерссон), 53:41 – 5:1.