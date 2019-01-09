«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров набрал 2 очка, Василевский оформил шатаут - Советский спорт
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Хоккей09 января 2019 06:24Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров набрал 2 очка, Василевский оформил шатаут

Встреча прошла на "Амали-Арене".

Хоккеисты "Тампы-Бэй" одержали домашнюю победу над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:0.

Отметим, что российский форвард "молний" Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевой пас, а его партнер по команде - защитник Михаил Сергачев дважды ассистировал партнерам.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 бросок и оформил второй шатаут в сезоне.

Добавим, что вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский провел на льду 48 минут и 53 секунды. За это время он пропустил 4 шайбы, отразив 15 бросков, после чего был заменен на Йоонаса Корписало. Нападающий гостей Артемий Панарин отыграл 21 минуту и 47 секунд.

Таким образом, "Тампа-Бэй" продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, набрав 68 очков. У "Коламбуса" 51-балл и 7-я позиция.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Коламбус» – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Жозеф (Сергачев), 15:55 – 1:0; Пойнт (Кучеров, Джонсон), 16:39 – 2:0; Кучеров (Джонсон, Пойнт), 46:05 – 3:0; Пойнт (Сергачев), 48:53 – 4:0.

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