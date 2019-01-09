«Вашингтон» одержал победу над «Филадельфией», у Овечкина «-1»

Хоккей 09 января 2019 06:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене".

Хоккеисты "Вашингтона" обыграли "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3.

Отметим, что капитан "столичных" Александр Овечкин провел на льду 22 минуты и 30 секунд. За это время он нанес 5 бросков по воротам и закончил матч с показателем полезности "-1".

Его партнер по команде Евгений Кузнецов отыграл 22 минуты и 4 секунды, нанеся 4 броска по воротам. Еще один российский хоккеист "Вашингтона" – защитник Дмитрий Орлов сыграл 23:04 и нанес 1 бросок.

Таким образом, "Кэпиталз" вышел на 3-е место в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков. У "Филадельфии" – 36 баллов и 15-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Филадельфия» – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Уилсон (Врана), 04:21 – 1:0; Ворачек (Линдблом), 09:28 – 1:1; Оши (Эллер, Карлсон), 29:19 – 2:1; Врана, 31:22 – 3:1; Врана (Бойд, Карлсон), 35:55 – 4:1; Симмондс (Ворачек, Кутюрье), 56:33 – 4:2; Жиру (Кутюрье, Ворачек), 59:53 – 4:3; Оши, 59:57 — 5:3.