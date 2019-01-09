«Даллас» переиграл «Сент-Луис», Радулов набрал 2 очка

Хоккей 09 января 2019 07:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр".

"Даллас" на выезде обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.

Отметим, что российский форвард "Старз" Александр Радулов набрал два очка, а его партнер по команде Антон Худобин провёл матч в запасе. Другой игрок "Далласа" Валерий Ничушкин очков не набрал.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отыграл 19 минут и 2 секунды. За это время он нанёс пять бросков в створ ворот и совершил силовой приём. У Ивана Барбашёва показатель полезности "-1".

Таким образом, "Даллас", в активе которого 48 очков, вышел на 7-е место в таблице Западной конференции, а "Сент-Луис" расположился на 14-й строчке, набрав 38 баллов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» – «Даллас» – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Сегин (Клингберг, Радулов), 11:27 – 0:1; Клингберг (Радулов, Сегин), 21:43 – 0:2; Сегин (Хейсканен, Полак), 26:12 – 0:3; Перрон (Пьетранджело, Гуннарссон), 26:35 – 1:3.