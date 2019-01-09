«Вегас» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Рейнджерс»

Хоккей 09 января 2019 08:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене".

Хоккеисты "Вегаса" нанесли поражение "Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2.

Российский голкипер гостей Александр Георгиев отразил 27 из 30 бросков по своим воротам, а его партнеры по команде – нападающий Владислав Наместников и форвард Павел Бучневич провели на льду 14:45 и 9:44 соответственно.

Таким образом, "Вегас" одержал седьмую победу кряду. На данный момент в активе команды 56 очков и 3-е место в таблице Западной конференции. У "Рейнджерс" 12-я позиция и 41 балл в таблице Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Рейнджерс» – 4:2 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Икин (Так, Меррилл), 16:02 – 1:0; Пирри (Пасиоретти, Шмидт), 27:07 – 2:0; Маршессо, 38:53 – 3:0; Зибанеджад (Цуккарелло, Крайдер), 51:43 – 3:1; Карпентер (Белльмар, Штястны), 58:40 – 4:1; Фаст (Вести, Нивс), 59:37 – 4:2.