Никита Кучеров: Хотел бы играть в одной команде с Панариным - Советский спорт
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Хоккей09 января 2019 11:08Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Никита Кучеров: Хотел бы играть в одной команде с Панариным

Об этом форвард заявил после победы над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров рассказал о своем отношении к Артемию Панарину, который выступает в составе "Коламбуса".

«У Панарина отличное катание. Он непредсказуем, когда у него шайба. Артемия отличает шикарный бросок. Он ассоциируется с точным и мощным броском.

Хотел ли бы я играть с ним в одной команде? Да, конечно. Но он игрок другой команды», – приводит слова Кучерова "Газета.Ru" со ссылкой на The Athletic.

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