Никита Кучеров: Хотел бы играть в одной команде с Панариным

Хоккей 09 января 2019 11:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом форвард заявил после победы над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров рассказал о своем отношении к Артемию Панарину, который выступает в составе "Коламбуса".

«У Панарина отличное катание. Он непредсказуем, когда у него шайба. Артемия отличает шикарный бросок. Он ассоциируется с точным и мощным броском.

Хотел ли бы я играть с ним в одной команде? Да, конечно. Но он игрок другой команды», – приводит слова Кучерова "Газета.Ru" со ссылкой на The Athletic.