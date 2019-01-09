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Хоккей09 января 2019 22:00Источник: «Советский спорт»

«Витязь» в овертайме переиграл «Авангард»

В матче регулярного чемпионата КХЛ подольский «Витязь» в овертайме обыграл омский «Авангард» со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Денис Кокарев (29-я минута), Михал Ржепик (34) и Артем Швец-Роговой (61), забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Сергей Шумаков (13) и Виктор Стольберг (57).

«Витязь» одержал вторую победу кряду и с 48 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке, имея в активе 67 очков.

В следующем матче омичи 13 января сыграют со «Спартаком», а команда из Подольска двумя днями ранее в Братиславе встретится с местным «Слованом».

#кхл#хк витязь#хк авангард
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