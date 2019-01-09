«Спартак» по буллитам обыграл «Нефтехимик»

Хоккей 09 января 2019 22:06 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» по буллитам переиграл нижнекамский «Нефтехимик» – 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью. В составе красно-белых голами отметились Андрей Кутейкин (16-я минута) и Мартиньш Карсумс (52), а у гостей – Ильдар Шиксатдаров (25) и Адам Полашек (52).

Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты московской команды, победный бросок на счету Максима Трунева.

«Спартак» с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке на Востоке, имея в активе 38 очков.

В следующем матче красно-белые 13 января сыграют с «Авангардом», а нижнекамцы в тот же день в Магнитогорске встретятся с «Металлургом».