Виктор Стольберг: Дали хоккеистам «Витязя» свежего воздуха и пространства

Хоккей 10 января 2019 01:44 Источник: ХК «Авангард»

Форвард «Авангарда» Виктор Стольберг – о поражении от «Витязя» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Полностью контролировали игру в первом периоде, что произошло во втором?

– Первый период удался, вышли вперед со счетом 1:0, второй тоже начали неплохо. Противник поймал удачный отскок и смог забить в меньшинстве. И дальше мы почему-то перестали играть так, как должны были – дали им свежего воздуха и пространства, позволили контратаковать. Они создавали моменты и реализовали их.

Несмотря на неудачный второй период, в третьем мы вновь доминировали и смогли сравнять. В итоге записали одно очко в наш актив.

– Расскажи про свой гол, это была отрепетированная комбинация с Широковым?

– Нет, мы впервые были вместе на льду. Широков – большой мастер, он разыграл отличную комбинацию, и мне удалось забросить. Я шел на скорости, у Сергея не было возможности для прямой передачи, поэтому он решил отдать пас от борта мне на ход – очень грамотно!