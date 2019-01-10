Виктор Стольберг: Дали хоккеистам «Витязя» свежего воздуха и пространства - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 01:44Источник: ХК «Авангард»

Виктор Стольберг: Дали хоккеистам «Витязя» свежего воздуха и пространства

Форвард «Авангарда» Виктор Стольберг – о поражении от «Витязя» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Полностью контролировали игру в первом периоде, что произошло во втором?
– Первый период удался, вышли вперед со счетом 1:0, второй тоже начали неплохо. Противник поймал удачный отскок и смог забить в меньшинстве. И дальше мы почему-то перестали играть так, как должны были – дали им свежего воздуха и пространства, позволили контратаковать. Они создавали моменты и реализовали их.

Несмотря на неудачный второй период, в третьем мы вновь доминировали и смогли сравнять. В итоге записали одно очко в наш актив.

– Расскажи про свой гол, это была отрепетированная комбинация с Широковым?
– Нет, мы впервые были вместе на льду. Широков – большой мастер, он разыграл отличную комбинацию, и мне удалось забросить. Я шел на скорости, у Сергея не было возможности для прямой передачи, поэтому он решил отдать пас от борта мне на ход – очень грамотно!

#кхл#хк авангард#хк витязь
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