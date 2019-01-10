Боб Хартли: Сами себе создавали проблемы, и от этого где-то растеряли силы

Хоккей 10 января 2019 01:50 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли – о поражении от «Витязя» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Витязь» с победой. Мы продемонстрировали отличный первый период. Это именно тот хоккей, который должна показывать команда «Авангард». Но во втором периоде мы играли легкомысленно. Нас соперник переработал и действовал более грамотно.

Мы сами себе создавали проблемы, и от этого где-то растеряли силы. После второго периода соперник уже вел 2:1. Это были словно две разные команды в первом и во втором периоде. Мы принимали плохие решения, безграмотно распоряжались шайбой.

Думаю, сегодняшнее поражение в какой-то мере заслуженное. Да, в третьем периоде мы усердно работали и старались. Но я очень разочарован тем, как некоторые игроки безответственно подходили к определенным моментам, и не уверен даже, что мы заслужили то очко, которое взяли, – приводит слова Хартли официальный сайт «Авангарда».