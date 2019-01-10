«Чикаго» уступил «Нэшвиллу», Анисимов забросил шайбу

Хоккей 10 января 2019 07:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Юнайтед-центр".

Хоккеисты "Чикаго" проиграли в овертайме "Нэшвиллу" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:4.

Отметим, что российский форвард "Блэкхоукс" Артем Анисимов забросил шайбу, набрав 21 (8+13) очко в 42 матчах.

Таким образом, "Чикаго" по-прежнему занимает 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 40 очков. У "Нэшвилла" – 57 баллов и 3-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Нэшвилл» – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Сиссонс (Фиала, Экхольм), 06:49 – 0:1; Дебринкэт (Кейн, Густафссон), 17:51 – 1:1; Арвидссон (Суббэн, Джохансен), 17:59 – 1:2; Форсберг (Йози, Джохансен), 36:26 – 1:3; Тэйвз (Крюгер, Дальстрём), 39:40 – 2:3; Анисимов (Кейн, Кит), 57:39 – 3:3; Форсберг (Экхольм, Йернкрок), 61:00 – 3:4.