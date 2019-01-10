11 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

Хоккей 10 января 2019 08:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом".

Хоккеисты "Калгари" обыграли "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 11 бросков по своим воротам из 15, а его партнер по команде – защитник Никита Задоров пропустил встречу.

Таким образом, "Флэймз" продолжают лидировать в таблице Западной конференции, набрав 58 очков. У "Колорадо" 7-е место и 48 баллов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» – «Колорадо» – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Голы: Баклунд (Нил, Годро), 05:34 – 1:0; Янковски (Беннетт, Джордано), 10:29 – 2:0; Маккиннон (Ландеског, Рантанен), 16:32 – 2:1; Джонсон (Калверт, Джост), 19:41 – 2:2; Линдхольм (Джордано, Годро), 32:57 – 3:2; Фролик (Джордано, Броди), 49:14 – 4:2; Рантанен (Ландеског), 59:22 – 4:3; Ткачук (Броди, Райан), 59:50 – 5:3.