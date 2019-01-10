Женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ, обыграв по буллитам Швейцарию

В Японии продолжается женский молодежный чемпионат мира по хоккею (не старше 18 лет).
Женская сборная России в четвертьфинале обыграла команду Швейцарии по буллитам – 2:1.
В основное время команды разошлись миром, благодаря шайбам Кристи Шашкиной (11-й минута) и Лары Кристен (17). Обе шайбы были заброшены в большинстве.
В овертайме победителя выявить не удалось. В серии буллитов россиянки оказались сильнее. У нашей национальной команды буллиты реализовали Мария Пушкарь и Елена Проворова.
В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Канады. Матч состоится 12 января.