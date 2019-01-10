Женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ, обыграв по буллитам Швейцарию - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 15:03Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Женская сборная России вышла в полуфинал МЧМ, обыграв по буллитам Швейцарию

В Японии продолжается женский молодежный чемпионат мира по хоккею (не старше 18 лет).

Женская сборная России в четвертьфинале обыграла команду Швейцарии по буллитам – 2:1.

В основное время команды разошлись миром, благодаря шайбам Кристи Шашкиной (11-й минута) и Лары Кристен (17). Обе шайбы были заброшены в большинстве.

В овертайме победителя выявить не удалось. В серии буллитов россиянки оказались сильнее. У нашей национальной команды буллиты реализовали Мария Пушкарь и Елена Проворова.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с командой Канады. Матч состоится 12 января.

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