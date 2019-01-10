Андрей Василевский: Хорошая игра «Тампы-Бэй», возможно, единственная причина моего приглашения на Матч всех звезд - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 16:44Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Андрей Василевский: Хорошая игра «Тампы-Бэй», возможно, единственная причина моего приглашения на Матч всех звезд

Российский вратарь заменит Прайса из «Монреаля».

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой вызов на Матч всех звезд НХЛ.

В составе команды Атлантического дивизиона 24-летний российский вратарь заменит Кэри Прайса из «Монреаля».

«Мне повезло, – приводит слова Василевского официальный сайт лиги. – Очевидно, что команда выглядит очень хорошо в этом сезоне и это, возможно, единственная причина, по которой я там сыграю.

Это большая честь. Особенно сейчас, когда я пропустил слишком много шайб в последних нескольких играх. Но сейчас я играю более стабильно».

В нынешнем сезоне на счету Василевского 17 побед в 23 матчах (две – «на ноль»), 92,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,55 гола за игру.

Отметим, что в прошлом сезоне Василевский впервые в карьере сыграл в Матче всех звезд.

В нынешнем сезоне звездный уикенд пройдет 26 января в Сан-Хосе.

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