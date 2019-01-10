Иржи Секач: Сезон идет так, как мне и хотелось, но «Ак Барс» мог бы выступать лучше

Хоккей 10 января 2019 16:53 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Чех набрал 39 очков в 49 матчах, «Ак Барс» идет третьим на Востоке.

Форвард «Ак Барса» Иржи Секач оценил то, как складывается нынешний сезон для него и всей команды.

– Личной статистикой я очень доволен, – сказал 26-летний чешский нападающий. – Сезон идет так, как мне того и хотелось. С другой стороны, команда могла бы выступать немного лучше. А перед Новым годом нас и вовсе постиг небольшой кризис. Мы уступили три матча кряду, в том числе ЦСКА. Да и вообще, «Ак Барс» сейчас преследует какая-то нестабильность. Только одержим несколько побед – сразу же после этого следует спад.

– В последних матчах вы обыграли «Авангард» и «Салават Юлаев», а потом неожиданно уступили «Витязю»…

– Тут надо сделать оговорку, что уровень КХЛ заметно выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Кроме того, в той игре мы смотрелись предпочтительнее «Витязя». Но не смогли реализовать свои шансы и в итоге уступили. Впрочем, винить в этом можно только себя. Нужно было играть активнее, оказывать больше давления на ворота соперника.

В нынешнем сезоне на счету Секача 39 (21+18) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. «Ак Барс» набрал 70 очков и идет на третьем месте в Восточной конференции, отставая на пять очков от лидирующего «Автомобилиста».

В своем следующем матче 11 января команда примет московское «Динамо».