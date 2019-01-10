Николай Борщевский: Каждая ошибка в матче с «Адмиралом» была на вес золота - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 17:20Источник: ХК «Адмирал»Автор: Липкин Антон

Николай Борщевский: Каждая ошибка в матче с «Адмиралом» была на вес золота

«Амур» проиграл в дальневосточном дерби.

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:3) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Сегодня была очень напряженная игра, – приводит слова Борщевского официальный сайт «Адмирала». – Каждая ошибка была на вес золота. Противник использовал те ошибки, которые мы сделали. Мы, опять же, создали достаточное количество моментов, но забить не получилось. Одной шайбы не хватило для победы».

Напомним, единственный гол «Амура» в этом матче на 31-й минуте забил форвард Александр Горшков. Теперь серия поражений команды составляет пять игр.

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