Бобровского отстранили на один матч из-за «внутрикомандного инцидента»

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустит матч с «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ.
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал отстранение российского голкипера.
«Есть определенные ценности и ожидания в нашем клубе. Произошел инцидент, в котором Сергей не смог оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы приняли решение, что он не будет с командой в матче с «Нэшвиллом». Это внутрикомандное дело дело, и у нас не будет никаких комментариев», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.
Бобровский в текущем сезоне принял участие в 32 матчах «Коламбуса», отражая 90,6% бросков.