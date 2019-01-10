Бобровского отстранили на один матч из-за «внутрикомандного инцидента» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей10 января 2019 18:25Источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»Автор: Сметанникова Дарья

Бобровского отстранили на один матч из-за «внутрикомандного инцидента»

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский пропустит матч с «Нэшвилл Предаторз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен прокомментировал отстранение российского голкипера.

«Есть определенные ценности и ожидания в нашем клубе. Произошел инцидент, в котором Сергей не смог оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы приняли решение, что он не будет с командой в матче с «Нэшвиллом». Это внутрикомандное дело дело, и у нас не будет никаких комментариев», - приводит слова функционера пресс-служба клуба.

Бобровский в текущем сезоне принял участие в 32 матчах «Коламбуса», отражая 90,6% бросков.

#бобровский сергей#хк коламбус блю джекетс#хк нэшвилл предаторз#кекалайнен ярмо#нхл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта