«Куньлунь» вырвал победу у «Барыса» в гостях

Хоккей 10 января 2019 18:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Астане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал «Куньлунь Ред Стар».

Матч закончился победой пекинской команды со счетом 3:1.

Счет в матче на 1-й минуте открыл защитник «Барыса» Алексей Маклюков. Во первом периоде благодаря шайбам Патрика Лунда (11-я минута) и Брэндона Ипа (14) «Куньлунь» вышел вперед. Уже в третьем периоде шайбу в пустые ворота забросил тот же Ип (60).

«Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 46 матчей. «Куньлунь» с 43 баллами после 47 игр идет на девятой позиции.

13 января «Барыс» дома примет «Сочи», а «Куньлунь» в этот же день сыграет дома с «Йокеритом».