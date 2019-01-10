«Салават Юлаев» на своем льду переиграл рижское «Динамо»

Хоккей 10 января 2019 19:21 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в овертайме выиграли у рижского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время матча в составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Линус Умарк (9-я минута) и Владимир Ткачев (12). У рижского клуба отличились Лаурис Дарзиньш (16) и Мартиньш Дзиеркалс (17).

В овертаме победны бросок на свой счет записал Антон Бурдасов (62).

После этой игры «Салават Юлаев», набрав 58 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 46 баллов, занимает девятое место на «Западе».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет против «Трактора», а «Салават Юлаев» на своем льду встретится с «Сочи».