Андрей Скабелка: «Куньлунь» сегодня заслуженно победил. А для «Барыса» — это бесплатный урок

Хоккей 10 января 2019 20:03 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог поражения от «Куньлуня» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Соперников с победой. Скажу так: начало матча и подготовка сыграла важную роль. Вышли на первый период, забили гол, но не смогли сразу всеми игроками войти в игру. Еще раз скажу, несмотря на то, что мы забили первыми, мы играли плохо. И эти два гола, которые мы пропустили, мы могли еще больше пропустить в этом же периоде. Не смогли мы перестроиться, не было сегодня эмоций, не было сегодня правильного настроя.

Поэтому, я считаю, что «Куньлунь» сегодня заслуженно победил. А для нас — это бесплатный урок. Но без поражений не бывает побед. Мы сделаем выводы, у нас еще три игры дома, соперники тоже борются за плей-офф. «Сочи», «Спартак», мы с ними недавно играли, «Салават». Это будут такие игры, к которым мы должны подготовиться по-другому.

Когда команда выходит настроенная, когда команда готова сражаться, ее такой гол окрыляет и раскрепощает. И команда начинает играть в полную силу. У нас была немного другая ситуация. Та же первая смена, которую мы сыграли, она не была правильной», - цитирует Скабелку Sport24.ru.

«Барыс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков после 46 матчей. «Куньлунь» с 43 баллами после 47 игр идет на девятой позиции.