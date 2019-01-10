Николай Цулыгин: Где-то чуть-чуть расслабились, и «Динамо» моментально наказало нас за это

Хоккей 10 января 2019 20:37 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ).

- Мы очень хорошо начали, забив два быстрых гола. После этого получили большинство, которое по идее, надо было реализовывать. Но провели его не на том уровне и где-то чуть-чуть расслабились, а это игра, и соперник моментально наказал нас за это в течение пятнадцати секунд и забил два гола. Но хочется все равно хочется сказать ребятам, что молодцы и не опустили рук, провели хорошо второй и третий периоды и все-таки додавили в овертайме. Соперник очень быстро и агрессивно играл, но мы смогли вырвать эту победу, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.