Николай Цулыгин: Где-то чуть-чуть расслабились, и «Динамо» моментально наказало нас за это - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей10 января 2019 20:37Источник: ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин: Где-то чуть-чуть расслабились, и «Динамо» моментально наказало нас за это

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ).

- Мы очень хорошо начали, забив два быстрых гола. После этого получили большинство, которое по идее, надо было реализовывать. Но провели его не на том уровне и где-то чуть-чуть расслабились, а это игра, и соперник моментально наказал нас за это в течение пятнадцати секунд и забил два гола. Но хочется все равно хочется сказать ребятам, что молодцы и не опустили рук, провели хорошо второй и третий периоды и все-таки додавили в овертайме. Соперник очень быстро и агрессивно играл, но мы смогли вырвать эту победу, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.

#кхл#цулыгин николай#хк салават юлаев#хк динамо рига
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта