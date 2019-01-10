Филип Ларсен: Хорошо, что удалось разжиться очками

Хоккей 10 января 2019 21:06 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен прокомментировал результат домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:2 ОТ).

- Хорошо, что удалось разжиться очками. Нам нужны очки, чтобы получше закончить «регулярку».

- Как Вы себя чувствовали? Все-таки это была первая для вас в новом году.

- Да, я приболел, у меня примерно неделю была температура, пару дней, вообще, всё тело болело. Хорошо, что сегодня мы взяли свои очки. В принципе я хорошо себя чувствую, приятно вернуться на лед, в игру.

- «Юлаевцы» удачно начали матч, повели в 2 шайбы, но потом пропустили дважды с интервалом в 17 секунд. Как это произошло?

- Хитрый вопрос (улыбается), я не знаю. Хоккей – это быстрая игра, а лига такая, что против любой команды «уснешь» на пару секунд и пропускаешь. То же самое и наши соперники: «засыпают» на 2 секунды и забиваем мы, - приводит слова защитника пресс-служба уфимской команды.