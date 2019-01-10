Главный тренер женской молодежной сборной России: Мы не боимся играть с канадками

Хоккей 10 января 2019 21:56 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Японии.

Сборная России в четвертьфинале обыграла команду Швейцарии (2:1 Б) и вышла в полуфинал, где сыграет 12 января против Канады.

«Из недостатков, выделю большое количество ненужных удалений, противник неплохо играл в большинстве и создавал нам определенные проблемы. Ну и, конечно, главный недостаток — количество заброшенных шайб. Мы насоздавали столько моментов, что хватит, наверное, на две игры. С таким организованным противником нужно было забивать 2-3 своих гола и дальше играть спокойно. А получилось, что мы до последнего момента минимально вели в счете, в итоге пропустили за 4 минуты до конца третьего периода. Девчонки молодцы, что бились до конца, выстояли втроем против пятерых в начале овертайма и в итоге выиграли по буллитам.

Двигаемся дальше, спокойно будем готовиться к встрече с канадками: отдохнем, восстановимся, проведем разбор матчей. Мы не боимся с ними играть, да, будет сложно, но игра покажет, кто победит. Будем действовать на победу», - приводит слова Бобарико пресс-служба ФХР.