Дмитрий Квартальнов: Тяжелое поражение... Второй период нам, к сожалению, не удался - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 22:47Источник: ХК «Локомотив»

Дмитрий Квартальнов: Тяжелое поражение... Второй период нам, к сожалению, не удался

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

- Тяжелое поражение... Второй период нам, к сожалению, не удался, поэтому результат налицо.

- Какие ошибки допустил тренерский штаб при подготовке к матчу со СКА?
- Все на поверхности. Если взять последние игры - мы мало забиваем. Сегодня мы играли с командой высокого класса - каждая передача четкая, в клюшку... СКА сегодня понял нашу слабость и стал бросать по воротам. Мы просили команду об этом же - набрасывать, воевать на пятаке... Стоит поучиться даже у соперника, - приводит слова Квартальнова пресс-служба ярославской команды.

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