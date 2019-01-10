Илья Воробьев: Хорошо, что удалось завершить выездную серию победой

Хоккей 10 января 2019 22:50 Источник: ХК «Локомотив»

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

- Хорошо, что удалось завершить выездную серию победой. Благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на выезде. Нам удался второй период, забили голы.

- Были ли у СКА какие-то трудности в сегодняшнем матче?

- Первый период был очень активным со стороны хозяев и непростым для нас. Да, во втором периоде мы забили свои голы, но игра была нелегкая.

- В третьем периоде не появлялся Роман Рукавишников, а Динар Хафизуллин даже не готовился к этому матчу. Когда ждать их возвращения?

- Есть небольшие повреждения, пока доктора за ними наблюдают. Будем день за днем наблюдать за их состоянием, - приводит слова Воробьева пресс-служба ярославской команды.