Илья Воробьев: Хорошо, что удалось завершить выездную серию победой - Советский спорт
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Хоккей10 января 2019 22:50Источник: ХК «Локомотив»

Илья Воробьев: Хорошо, что удалось завершить выездную серию победой

Главный тренер СКА Илья Воробьев прокомментировал победу в гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

- Хорошо, что удалось завершить выездную серию победой. Благодарны болельщикам, которые поддерживали нас на выезде. Нам удался второй период, забили голы.

- Были ли у СКА какие-то трудности в сегодняшнем матче?
- Первый период был очень активным со стороны хозяев и непростым для нас. Да, во втором периоде мы забили свои голы, но игра была нелегкая.

- В третьем периоде не появлялся Роман Рукавишников, а Динар Хафизуллин даже не готовился к этому матчу. Когда ждать их возвращения?
- Есть небольшие повреждения, пока доктора за ними наблюдают. Будем день за днем наблюдать за их состоянием, - приводит слова Воробьева пресс-служба ярославской команды.

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