Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Нэшвиллом»

Хоккей 11 января 2019 06:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев.

На 54-й минуте «Коламбус» зарбсил две шайбы за 11 секунд и повел со счетом 3:1, один из этих голов на счету Артемия Панарина.

«Нэшвилл» в свою очередь забросил две шайбы за 38 секунд, и игра перешла в овертайм. В дополнительном периоде победу «Блю Джекетс» принес гол Панарина, который оформил дубль.

"Коламбус" идет на шестом месте в турнирной таблице НХЛ, "Нэшвилл" - второй на Западе.