Никола Влашич: Чем лучше играю, тем сложнее будет ЦСКА меня купить

Хоккей 11 января 2019 07:11 Источник: Sportske Novosti Автор: Спирин Дмитрий

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал слова генерального директора клуба Романа Бабаева о cложности выкупа его трансфера.

«Я прочитал слова директора, и мне жаль, что это так. Но я не удивился, потому что люди в клубе уже объясняли мне, каково их финансовое положение. ЦСКА построил новый стадион и имел много долгов, поэтому на данный они не могут думать о таких крупных трансферах, ведь упоминалась сумма свыше 12 миллионов евро.

Кроме того, экономическая ситуация в России не лучшая. Обидно, потому что ЦСКА - отличный клуб, с хорошей семейной атмосферой, молодой и сильный. В следующем году мы наверняка будем готовы сделать ещё один шаг вперед. Но проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет», - приводит слова хорватского хавбека издание Sportske Novosti.

Напомним, Влашич играет за ЦСКА на правах аренды.