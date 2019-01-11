Макдэвид принес "Эдмонтону" победу над "Флоридой"

Хоккей 11 января 2019 08:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

«Эдмонтон Ойлерз» вырвал победу у «Флориды Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Пантеры» были близки к победе в основное время матча, однако за 8 секунд до сирены капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид забил свой второй гол в матче и сравнял счет - 3:3. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов решающий бросок также исполнил Макдэвид.

Российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич сегодня отдал две голевые передачи.

Команды занимают 11-ю строчку в турнирных таблицах Западной и Восточной конференций.