Артемий Панарин: Отдельное спасибо Торторелле за то, что нечасто меня ругает - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 10:44Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Артемий Панарин: Отдельное спасибо Торторелле за то, что нечасто меня ругает

60-летний тренер стал первым американцем, одержавшим 600 побед в НХЛ.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал об отношениях с главным тренером команды Джоном Тортореллой.

– У него своеобразный стиль, но он молодец и в полном порядке, я считаю, потому что всегда держит команду в тонусе и всегда знает, когда сказать хорошие вещи, а когда плохие, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Сразу видно, что это опытный тренер, поэтому только положительные эмоции (от работы с ним), даже когда он на меня ругается.

– Часто бывает?
– Нет, нечасто. За что ему отдельное спасибо, потому что все равно старается меня держать в тонусе. Чтобы (и ответственность чувствовал), но и особо не загонялся, играл спокойно в свою игру. Он всегда говорит мне, что не хочет ломать мою игру. Дескать, играй, как играл, просто где-то здесь аккуратней, где-то там аккуратней. Но очень здорово. Мне это очень нравится. И мне это помогает.

– Главный тренер не ругает вас за длинные смены?
– Ругает-ругает. Но чего делать, люблю я в хоккей играть. Конечно, (тема обсуждается). Иногда бывает, что так попадают смены. Иногда бывает, что жмем, жмем – думаю, сейчас забьем, стараюсь что-то полезное сделать. Но, в общем, мне на это как провинившемуся сказать особо нечего.

В четверг «Коламбус» выиграл у «Нэшвилла» (4:3 OT), после чего 60-летний Торторелла стал первым американским тренером, одержавшим 600 побед в НХЛ.

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