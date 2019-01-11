Хоккей 11 января 2019 11:02 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

В тройку лучших также вошли Макдэвид и Таварес.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла признан первой звездой дня в НХЛ.

В четверг после матча регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (4:3 OT) 60-летний специалист стал первым американским тренером в истории лиги, одержавшим 600 побед.

Второй звездой назван форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В матче с «Флоридой» (4:3 Б) на счету 21-летнего канадца два гола и результативная передача. У Макдэвида стало 66 очков в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся с Джонни Годро («Калгари») и Нэтаном Маккинноном («Колорадо»), с которыми делит третье-пятое место в списке лучших бомбардиров.

Третьей звездой выбран форвард «Торонто» Джон Таварес. 28-летний канадец также набрал 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2) и вышел на второе место в гонке снайперов (29 голов), уступая только Александру Овечкину из «Вашингтона» (32).