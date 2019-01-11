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Хоккей11 января 2019 11:15Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Холл может вернуться в состав «Нью-Джерси» на следующей неделе

Канадец восстанавливается после травмы нижней части тела.

Форвард «Нью-Джерси» Тэйлор Холл близок к возвращению в состав команды, сообщает официальный сайт НХЛ.

13 декабря 27-летний канадец получил на тренировке травму нижней части тела, после чего пропустил следующие две игры «Девилз». 19 декабря он вышел на лед в матче с «Коламбусом», но усугубил повреждение и с тех пор не играл.

«Он определенно движется в верном направлении и прогрессирует, – сказал главный тренер «Нью-Джерси» Джон Хайнс. – Сейчас мы будем оценивать его состояние каждый день до перерыва.

Важно, что мы и он точно знаем, что у него за травма, и чувствуем себя комфортно относительно диагноза. Как только он вернется к тренировкам, то почти сразу сможет играть».

До перерыва на Матч всех звезд «Нью-Джерси» проведет еще пять матчей, последний из них – 19 января дома с «Анахаймом». Не исключено, что Холл успеет восстановиться и вернется на лед на следующей неделе.

Напомним, Холл был выбран для участия в Матче всех звезд, который пройдет 26 января в Сан-Хосе, департаментом хоккейных операций лиги. Звездный уикенд прошлого сезона канадец пропустил из-за травмы руки.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Холла 37 (11+26) очков в 33 матчах.

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