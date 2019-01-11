Панарину предложили бесплатного стоматолога в Коламбусе

Хоккей 11 января 2019 15:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин получил предложение от жителей города.

Стоматологическая клиника Murray Hill предложила лечить зубы Панарина бесплатно, если тот останется в «Коламбусе».

Ранее один из баров города предложил россиянину бесплатный запас водки, если он подпишет новый контракт с «Блю Джекетс».

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» истекает летом 2019 года. В текущем сезоне форвард набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.