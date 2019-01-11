Панарину предложили бесплатного стоматолога в Коламбусе

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин получил предложение от жителей города.
Стоматологическая клиника Murray Hill предложила лечить зубы Панарина бесплатно, если тот останется в «Коламбусе».
Ранее один из баров города предложил россиянину бесплатный запас водки, если он подпишет новый контракт с «Блю Джекетс».
Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» истекает летом 2019 года. В текущем сезоне форвард набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.
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Dr. Brown has an idea on how to get Panarin to stay in Columbus! #murrayhilldental #dental #lifeincbus #experiencecolumbus #614forall#cbj #nationwidearena #panarin #bluejackets
Публикация от Murray Hill Dental (@murrayhilldental)