Панарину предложили бесплатного стоматолога в Коламбусе - Советский спорт
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Хоккей11 января 2019 15:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Панарину предложили бесплатного стоматолога в Коламбусе

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин получил предложение от жителей города.

Стоматологическая клиника Murray Hill предложила лечить зубы Панарина бесплатно, если тот останется в «Коламбусе».

Ранее один из баров города предложил россиянину бесплатный запас водки, если он подпишет новый контракт с «Блю Джекетс».

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» истекает летом 2019 года. В текущем сезоне форвард набрал 45 (13+32) очков в 39 матчах.

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Dr. Brown has an idea on how to get Panarin to stay in Columbus! #murrayhilldental #dental #lifeincbus #experiencecolumbus #614forall#cbj #nationwidearena #panarin #bluejackets

Публикация от Murray Hill Dental (@murrayhilldental)

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